Алла Пугачева прокомментировала видео маленькой украинки, которая готовила картошку с салом на природе

Российская певица Алла Пугачева отреагировала на видео 3-летней украинки Нади.

Так, девочка – известная звезда в Сети. Надя прославилась своими видеорецептами, набирающими миллионы просмотров. В ее фотоблоге также собралось около 200 тыс подписчиков. В частности, среди ее поклонников и Алла Пугачева.

На одном из крайних видео маленькая украиночка зимой на природе жарила картошку с мясом. В кадре девочка предстает в традиционных украинских платках. Она умело жарит мясо с луком, а затем на огромную сковороду на огне добавляет картофель. А в конце пробует блюдо и говорит "Слава Украине!".

"Без чего украинцев нельзя представить? Без сала и без картофеля! А если это все соединить на природе, то это просто беспроигрышный вариант!", - говорит в начале видео Надя.

Маленькая украинка восхитила видео, как жарит картошку с мясом на природе

Поскольку Алла Пугачева следит за страницей маленькой украиночки давно, то почти постоянно оставляет под ее видео лайк. Впрочем, недавно Пугачева прокомментировала ролик. Так, певица с официального аккаунта оставила несколько смайликов в виде сердечек и аплодисментов.

Алла Пугачева прокомментировала видео маленькой украиночки

Алла Пугачева прокомментировала видео маленькой украиночки

Отметим, Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин с начала полномасштабной войны осудили вторжение России в Украину и уехали из страны-агрессорки. В настоящее время они вместе с детьми проживают в Израиле. Недавно стало известно, что Максим Галкин был оштрафован на 1 млн грн в ОАЭ из-за его проукраинской позиции.

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