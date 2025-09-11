Алла Пугачева раскрыла, что на самом деле сейчас с ее замком под Москвой: "Все время хотят его отобрать"

Максим Галкин и Алла Пугачева / © instagram.com/alla_orfey

Российская певица Алла Пугачева раскрыла, что произошло с их с юмористом Максимом Галкиным замком в поселке Грязь, что под Москвой.

С началом полномасштабной войны супруги покинули дом и уехали из России. Артисты также осудили вторжение РФ в Украину. Антивоенная позиция супругов в России понравилась далеко не всем. За это время они сталкивались не только с хейтом, но и с угрозами остаться без замка. Алла Пугачева в интервью Екатерине Гордеевой дала понять, что замок принадлежит им. Хотя певица и признала, что его все время пытаются конфисковать или отобрать. Однако у исполнительницы на это один ответ - ее семья на него заработала сама и ничего не украла.

"Замок там и стоит. Пусть стоит! Все время, правда, хотят его что-то там конфисковать, отобрать, как будто это что-то краденое что-то такое. Не знаю, он у меня заколдованный. Да и какая разница: в замке ты живешь или нет. Было бы здоровье, здоровье детей, мужа и счастье в семье. Больше ничего не надо", - говорит исполнительница.

Алла Пугачева и Максим Галкин / © instagram.com/maxgalkinru

Сейчас Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с детьми живут в Израиле. Там супруги находяться в доме, который они арендуют уже много лет.

"Дом, конечно, не наш. Мы его арендуем уже много лет. Дети привыкли к этому дому. Они здесь с 4 или 5 лет", - добавила исполнительница.

