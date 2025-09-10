Алла Пугачева раскрыла, после чего окончательно покинула Россию: "Совесть дороже славы и роскоши"

Алла Пугачева / © instagram.com/alla_orfey

Российская певица Алла Пугачева раскрыла, что стало последней для нее каплей, после чего она с семьей окончательно уехала из России.

Когда в Украине развязали полномасштабную войну, ни артистка, ни ее муж Максим Галкин не поддержали это. Юморист тогда находился за пределами России, а вот певица была в стране. Но когда и Алла Пугачева выехала из РФ на лечение в Израиль, то сразу же столкнулась с волной хейта. Уже тогда у исполнительницы начали закрадываться мысли, что в России делать нечего.

"Максим был за границей, я дома. Мне нужно было поехать на лечение в Израиль. Как только я уехала - такое началось. Этот священнык глупый: "Какое счастье, очистился воздух, она уехала". Я не собиралась выезжать. Потом, поскольку мы против войны, набросились какие-то люди, что-то писали о нас, сплошные оскорбления. Начинаешь думать, а что тут делать тогда", - говорит артистка в интервью Екатерине Гордеевой.

Последней каплей для Аллы Пугачевой стало признание Максима Галкина "иноагентом". Она была согласна терпеть хейт в ее сторону, но когда их детей начали травить, то певица собрала вещи и уехала из России.

"Мне пришлось подумать на эту тему. Я еще хорошо, но когда дети пошли в школу после того, как "иноагентом" прозвали. А дети - люди "добрые". Они начали троллить, потому что "вы дети шпионов", "ваш папа иноагент". Мы собрали чемоданы, с собой у нас было 30 тысяч долларов, и поехали в Израиль", - говорит исполнительница.

Алла Пугачева также отметила, что промолчать они с Максимом Галкиным не могли. В частности, супруги против войны, которую на территории Украины развязала РФ. По словам исполнительницы, она знала, как им будут пытаться мстить. Однако артистка подчеркнула, что для них совесть важнее роскоши и славы.

"Я не понимаю, почему мнение неглупых людей так притесняется. Я считаю, что в государстве нужны быть разные точки зрения. Как ты решишь правильно, если у тебя только одно мнение? Промолчать мы не могли. И я бы не промолчала, мне лучше поехать. Я знала, чем это может завершиться. И Максим не промолчал. Есть такое понятие, как совесть. И совесть - она дороже славы и роскоши", - добавила артистка.

Отметим, Максим Галкин и Алла Пугачева не поддержали войну в Украине, осудили захватнические действия российских властей и покинули РФ. Супруги поселились в Израиле. Юморист и певица не молчат о преступлениях оккупантов, а рассказывают о них в фотоблогах и осуждают их. За антивоенную позицию в РФ пару критикуют. Однако супруги своего мнения не меняют.