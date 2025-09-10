Алла Пугачева раскрыла свое отношение к Путину и как он ее разочаровал: "Для меня это шок"

Алла Пугачёва / © instagram.com/maxgalkinru

Российская певица Алла Пугачева неожиданно откровенно рассказала о своем отношении к президенту РФ Владимиру Путину.

В новом интервью Екатерине Гордеевой артистка призналась, что в начале его правления была буквально в восторге от него, поэтому даже агитировала и отдавала за него свой голос на выборах.

"Я была в таком восторге от него, думала: "Ну вот, наконец-то". Он говорил фантастические вещи, даже об Украине. Все, что я думала, он озвучивал. Это был кумир. Но сейчас для меня это шок", — поделилась Пугачева.

По ее словам, первое разочарование наступило после того, как Путин на три часа опоздал на церемонию вручения ей ордена. Она иронично отметила, что подобная привычка диктатора уже давно утомила всех вокруг и ее в частности: мол, "опаздывайте, Владимир Владимирович, опаздывайте. Только заканчивайте это все. Хватит".

Певица также провела параллель между личным и государственным уровнем, подчеркнув: как каждый человек стремится иметь собственное жилье вместо коммунальной квартиры, так же и Украина имеет право быть независимым государством.

Алла Пугачева и Максим Галкин / © instagram.com/maxgalkinru

Отметим, что Максим Галкин и Алла Пугачева открыто выступили против войны в Украине, осудили агрессивные действия российских властей и покинули территорию РФ. Сейчас они живут в Израиле. Артисты активно освещают в своих блогах преступления оккупантов и публично их осуждают. За такую позицию супруги подвергаются жесткой критике в России, однако своих убеждений не меняют.