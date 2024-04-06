Алла Пугачева с мужем Галкиным ответили 3-летней украиночке, которая записала для них видеообращение

Российская певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин прокомментировали видео маленькой блогерши из Украины Нади.

Так, звездные супруги, вставшие на сторону Украины в войне против РФ, обратили внимание на видео 3-летней девочки и поставили лайки. В частности, в ролике Надя поблагодарила их семью за четкую позицию и передала знаменитостям поздравления. Видео опубликовала ее мама в фотоблоге, который собрал уже более 200 тыс. подписчиков.

"Миллионы, миллионы алых роз я дарю тебе. Алла Борисовна, спасибо, что вы с нами. И я вас очень-очень люблю, мои украинские подписчики. И Максиму, Гарри и Лизе тоже поздравления и любовь", - подчеркнула Надюша.

Маленькая украинка записала видеообращение для Аллы Пугачевой и ее семьи

Также под публикацией примадонна оставила комментарий: "Душей и сердцем с тобой". Тем временем юморист трогательно написал на украинском: "Дай бог тебе счастья, солнышко".

Алла Пугачева и Максим Галкин ответили Наде

К слову, Алла Пугачева и Максим Галкин являются давними поклонниками контента Нади. Знаменитости регулярно оставляют лайки и пишут комментарии под ее видео, на которых маленькая украиночка делится рецептами или показывает свою жизнь во время войны. Как вот недавно Алла Борисовна отреагировала на видео, где Надя готовила картошку с салом на природе.

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