Алла Пугачева в Израиле будет выпускать оружие и боеприпасы – СМИ

Российская певица Алла Пугачева придумала в Израиле зарегистрировать свой товарный знак "Примадонна".
Как мы писали ранее, с началом полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и их двумя детьми выехали в Израиль. Там Галкин активно поддерживает украинцев и собирается в концертный тур по городам Израиля, часть денег из которого передаст в поддержку Украине.
Алла Борисовна тоже решила не сидеть сложа руки и придумала зарегистрировать в Израиле свой товарный знак "Примадонна".
Под ним звезда планирует производить оружие и боеприпасы. Также она намерена продавать косметику, дроны, 3D-очки, товары для беременных и открывать коллекторские фирмы, пишет Telegram-канал "Только никому".
Напомним, ранее российский юморист Максим Галкин выразил соболезнования родным погибших в результате ракетного удара российскими войсками по Одессе и эмоционально осудил власти России.
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