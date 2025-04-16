Алла Пугачева в смелом мини зажгла на вечеринке по случаю своего 76-летия

Алла Пугачева / © instagram.com/alla_orfey

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Российская певица Алла Пугачева во вторник, 15 апреля, отметила день рождения.

Знаменитости исполнилось уже 76 лет. По случаю праздника артистка организовала вечеринку, которую провела в кругу самых близких и родных. Свой день рождения певица встретила в бордовом мини-платье, а образ дополнила туфлями на каблуке. Более того, на вечеринке по случаю 76-летия Алла Пугачева затанцевала греческие танцы.

Алла Пугачева / © instagram.com/maxgalkinru

Кстати, на празднике, конечно же, были и 11-летние двойняшки. Юморист Максим Галкин по просьбе подписчиков поделился их свежими фото. В частности, Лиза в блузке и пиджаке позировала с мамой-именинницей, а Гарри уже в более повседневном образе показался с отцом.

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Алла Пугачева с дочерью / © instagram.com/maxgalkinru

"Свежие фото по просьбе подписчиков", - подписал кадры юморист.

Максим Галкин с сыном / © instagram.com/maxgalkinru

Кстати, на кадрах видно, что Алла Пугачева встретила свой день рождения в ресторане. Правда, праздничный столик был расположен на свежем воздухе и украшен в розовом стиле живыми цветами и свечами.

Напомним, Максим Галкин уже публично поздравлял Аллу Пугачеву с 76-летием. Также он делился их общими фото, где просто ошеломил молодым видом артистки.