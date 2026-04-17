Алла Пугачева в свое 77-летие собрала сразу троих детей и внука и показала, как с ними праздновала
Российская певица Алла Пугачева показала, как в семейном кругу отпраздновала день рождения.
15 апреля артистке исполнилось 77 лет. Этот особенный день исполнительница провела в семейном кругу. В частности, Алла Пугачева собрала сразу троих детей, внука и зятя.
Певица живет вместе с мужем, российским шоуменом Максимом Галкиным, и 12-летними двойняшками - Гарри и Лизой. По случаю особенного праздника к ним приехали дочь певицы Кристина Орбакайте с мужем и сыном Никитой Пресняковым, которого она родила в первом браке. Именно в таком кругу Алла Пугачева праздновала свой день рождения.
"Семья в сборе", - подписал фотографию Максим Галкин, который и опубликовал ее в Instagram.
Украинская певица Наталья Валевская тоже обратилась к Алле Пугачевой по случаю праздника. Артистка вспомнила их встречи.