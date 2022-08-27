Алла Пугачева вернулась в Москву и демонстративно открыла дверь авто ногой

После пяти месяцев жизни за границей Алла Пугачева решила вернуться в Москву. Видео с эффектным появлением примадонны в столице РФ обнародовал в Instagram ее друг, российский дизайнер Игорь Гуляев.

На видео Пугачева легко открыла дверь роскошного автомобиля с ноги и вышла на улицу.

"Я уже давно (приехала – Ред.), просто не было времени собраться. А ты все еще читаешь, что меня нет?" – в шутку обратилась Пугачева к Гуляеву.

В российских СМИ сразу же начала распространяться информация о том, что исполнительница приехала в Россию, чтобы продать свой дворец в деревне Грязь. Аргументируют пропагандисты такие новости тем, что после того, как Галкин и Пугачева уехали из РФ, у них начались серьезные проблемы с деньгами. К тому же появились слухи о том, что супруги планируют приобрести недвижимость в Израиле.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Однако еще в мае певица ответила журналистам, что планирует вернуться в Москву осенью, ведь детей ждет учебный год. Тем временем Максим Галкин путешествует по Европе с концертами и, похоже, еще не скоро воссоединится с семьей в России.

Напомним, что с начала полномасштабной войны в Украине Максим Галкин высказался против российских властей. Алла Пугачева также поддержала антивоенную позицию своего мужа, за что нарвалась на критику в России. С марта супруги находились в Израиле, где юморист активно давал концерты, на которых не стеснялся высмеивать власть РФ.

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