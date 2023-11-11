Алла Пугачева впервые публично высказала свою позицию по поводу войны в Украине и ответила хейтерам

Российская певица Алла Пугачева впервые за все время полномасштабной войны выразила свою позицию.

Долгое время артистка молчала, пока ее муж, шоумен Максим Галкин публично поддерживал Украину и выступал против кровавой политики российского диктатора Путина.

На этот раз звезда не выдержала и решила сказать все, что она думает. В своем Instagram Алла Борисовна ответила хейтерам, которые вылили много грязи на нее и ее семью из-за их позиции относительно российского вторжения в Украину:

"Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников. Вы такие забавные! Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чем, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью. Я свою миссию выполнила, я давно не пою, и моей судьбой управляет вселенная. И не надо считать количество волос на моей голове (после Чернобыля - спасибо, хоть что-то осталось). И голос мой уставший все равно звучит, если учесть, что полвека несмотря на болезни я бежала к любимым зрителям и делала все, чтобы они были счастливы.", – подчеркнула Пугачева.

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/alla_orfey

Также артистка отметила, что хейтерам не следует считать ее деньги:

"Деньги мои считаете? Да, я вкалывала, я их зарабатывала в отличие от тех, кто прогулял и пропил свой звездный час и бездоказательно заявляет, что им перекрыла кислород Алла Пугачева. Как удобно, не правда ли?" – спросила исполнительница.

Певица подчеркнула, что в не деньгах счастье, ведь только "свобода – самое главное богатство":

"Да и не в деньгах счастье. Свобода - это главное богатство. И я ее в себе берегу, этим живу и постараюсь дожить до победы света над тьмой, победы добра над злом, победы правды над клеветой", – четко очертила свою позицию Алла Пугачева .

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, что с началом полномасштабной войны РФ против Украины Максим Галкин публично осудил действия Кремля и российского диктатора Путина. Шоумен освещал ужасы, которые российские оккупанты вызвали на украинской земле и не раз выражал поддержку Украине. Вместе с женой Аллой Пугачевой и их детьми Галкин уехал из России. Позже он сообщил, что они с Пугачевой получили европейское гражданство и не планируют возвращаться в РФ.

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