Алла Пугачева заговорила о поездке в Киев, а Галкин сделал неоднозначное заявление: что сказала пара

Алла Пугачева и Максим Галкин / © instagram.com/maxgalkinru

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Российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин, которые после начала полномасштабной войны уехали из РФ, прокомментировали возможность своего визита в Украину.

Супруги посетили музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala в Латвии, где пообщались с журналистами на красной дорожке. В частности, в комментарии Новости.LIVE звезд спросили, планируют ли они приехать в Киев.

Первым ответил Максим Галкин. Шоумен подчеркнул, что их семья поддерживает украинцев. В то же время, когда журналистка уточнила, действительно ли они намерены посетить украинскую столицу, артист отреагировал сдержанно и заметил, что это «странный вопрос».

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После этого к разговору присоединилась Алла Пугачева. Певица отметила, что не исключает поездки в Киев, однако только при двух условиях, если получит приглашение и когда над Украиной будет мирное небо. В то же время артистка на кровавую преступную войну, развязанную РФ в Украине, отреагировала опрометчивой фразой-обращением «давайте там быстренько».

Алла Пугачева и Максим Галкин / © Новини.LIVE

«Вы знаете, что мы вас поддерживаем. Конечно (собираемся в Киев — прим. ред.). Давайте там быстренько. Пригласите — споем вместе. Под мирным небом только, пожалуйста», — сказала Пугачева.

В комментариях мнения разделились. Одни пользователи заявили, что не заметили достаточно активную поддержку Украины со стороны супругов. А другие же оставляли эмоджи, выражавшие эмоции восторга от сказанного.

Я что-то не видела никакой поддержки, кроме изучения украинского языка Галкиным и «держитесь, победите»

Не надо их сюда

Думаю, если бы они действительно хотели поддержать Украину и приехать, уже давно приехали бы за эти пять лет

К слову, после начала полномасштабного вторжения Максим Галкин не раз публично осуждал войну, показывал последствия российских обстрелов украинских городов, до сих пор изучает украинский язык и исполняет украинские песни во время концертов. Из-за своей антивоенной позиции он также подвергся преследованию в России.

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Сама Алла Пугачева после отъезда из РФ публично поддерживала мужа, хотя гораздо реже делала политические заявления. Пара уже несколько лет проживает вне России вместе с детьми.

Напомним, недавно на фестивале в Юрмале Оля Полякова также отличилась неожиданным поступком. Звезда поразвлекалась в компании «хорошего русского» и нарвалась на жесткую критику украинцев в Сети.

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