Алла Пугачева закрыла свой последний бизнес в России

На закрытие компании примадонна подала документы в октябре этого года.

Российская певица Алла Пугачева, муж которой Максим Галкин активно выступает против войны в Украине и поддерживает украинцев, официально закрыла свой последний бизнес в России.

Компанию ООО "АБП" Пугачева основала в 2010 году и через нее звезда проводила концерты и продавала вещи собственного бренда. Как пишут росЗМП, в октябре Пугачева подала заявление о банкротстве "АБП". После проверки всех документов налоговая закрыла компанию певицы.

Отметим, что с началом полномасштабной войны РФ против Украины Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми переехали в Израиль. Галкин активно поддерживает украинцев, освещает события в Украине в своих соцсетях и решительно осуждает действия кровавого диктатора Путина. Алла Борисовна быле менее говорливой, впрочем однажды дала понять, что она "полностью солидарна со своим мужем".

Максим Галкин, Алла Пугачева и их дети / Фото: instagram.com/elizaveta_galkinaa

Минюст России из-за позиции Галкина в отношении войны, признал его "иноагентом". Кстати, недавно поклонники из Украины задали вопросы Галкину в соцсетях, на них юморист отвечал на украинском языке.

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