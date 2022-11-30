Алла Пугачева закрывает свою последнюю компанию в России

Российская певица Алла Пугачева закрывает свой последний бизнес в России.

Артистка решила избавиться от компании ООО "АБП", которая занималась деятельностью в сфере радиовещания, изготовления музыки и звукозаписи.

Документы о ликвидации бизнеса были поданы еще 23 ноября, о чем свидетельствуют данные с базы российской налоговой службы.

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/alla_orfey

Напомним, когда началась полномасштабная война в Украине, Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным и детьми покинула страну-агрессор.

Галкин сразу начал распространять правду о российском вторжении и помогать украинским беженцам. В России юмориста, из-за его позиции по поводу войны, признали "иноагентом".

Пугачева долгое время молчала. Летом артистка даже приезжала в РФ и отвела двойняшек в школу. Свое возвращение в страну-агрессор исполнительница объяснила тем, что хочет "навести порядок в головах". Впрочем, впоследствии Пугачева спешно покинула Россию и переехала в Израиль.

Певица тогда заявила, что полностью поддерживает позицию своего мужа, а россиянам на их оскорбления звезда ответила так: "Были холопами – стали рабами".

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