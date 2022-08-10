Алла Пугачева записала милое видео Галкину, который скучает по ней в Таллине

Так, на странице в Instagram Алла Пугачева разместила семейное видео, где изображена вместе с детьми – восьмилетними Лизой и Гарри.

В ролике семья прогуливается по побережью и передает привет главе семьи Максиму Галкину, который сейчас с концертом уехал в Таллинн.

"Когда папа в отъезде, он переживает за нас. Где мы? Как мы там? Не волнуйся, любимый, у нас все хорошо", — подписала видео Алла Борисовна.

Как известно, звездные супруги активно поддерживают Украину и резко осуждают и критикуют власть России и выступают против войны. С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Максим Галкин и Алла Пугачева выехали в Израиль. Впрочем, лето семья проводит в Юрмале.

Отметим, что на днях Максим Галкин показал архивное фото 20-летней давности, где изображен в свои 26, а Алле Пугачевой тогда было 53. Артистка стоит за спиной любимого и игриво выглядывает.

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