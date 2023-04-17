Алла Пугачева завершила певческую карьеру и не вернется на сцену

Российская певица Алла Пугачева больше не собирается возвращаться на большую сцену.

В прошлом году вместе с семьей примадонна переехала жить в Израиль и сейчас редко появляется на публике и в соцсетях. Нелестными новостями для поклонников о завершении карьеры артистки поделился ее друг, музыкальный критик Артемий Троицкий. Он отметил, что сейчас Пугачева сконцентрирована на семье и детях.

"К сожалению, Алла вряд ли будет петь. То есть ее песни все равно раздаются, они всем известны, но с певческой карьерой, боюсь, что Алла Борисовна закончила. Я буду очень рад и очень удивлен, если она снова начнет давать концерты. Насколько мне известно, у нее другая жизненная программа – она занята своими детьми и делами своей семьи" – рассказал критик в "Утро февраля".

Максим Галкин, Алла Пугачева и их дети / Фото: instagram.com/elizaveta_galkinaa

Также Троицкий рассказал и о позиции певицы по поводу войны в Украине. По его словам, она поддерживает позицию своего мужа, юмориста Максима Галкина, однако не хотела делать громких заявлений.

"Алла не хотела в это вмешиваться. Она не то чтобы аполитичная, но она не из активистов. То что она выразилась осенью прошлого года, и выразилась четко, прямо и открыто по поводу того безобразия, которое происходит в РФ, то вообще-то это было спровоцированное нападками на ее мужа Максима Галкина, семья у них очень дружная, они любят друг друга, это для нее святое, поэтому когда она увидела, что на ее мужа совершают нападки, объявили его "иноагентом", она обычно стала в защиту семьи. Для Путина и его муртадов это плохая новость, ведь Пугачева — это гораздо больше, чем Путин. Алла Пугачева — символ целой эпохи, а Путин — символ х*й знает чего", — сказал Троицкий.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, что ранее друг Пугачевой поделился ироническим стихотворением от нее, в котором певица метко высмеяла весь российский режим.

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