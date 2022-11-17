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Алла Саливанчук вспомнила, как в школе ее травили из-за откровенных нарядов и яркого макияжа

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
769
Время на прочтение
1 мин
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Алла Саливанчук вспомнила, как в школе ее травили из-за откровенных нарядов и яркого макияжа

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Внешний вид звезды не нравился ее учителям.

Украинская актриса, звезда сериала "Одного разу під Полтавою", Анна Саливанчук вспомнила, как в школе столкнулась с травлей.

Артистка рассказала, что ей хотелось одеваться ярко и выглядеть эффектно. Впрочем, это не нравилось учителям. Несмотря на то, что знаменитость хорошо училась, ее постоянно травили.

"В школе я одевалась откровенно и красилась. А это не нравилось учителям. И они вели себя некорректно. Поэтому у меня, когда я заходила в школу, поднималась высокая температура. А дома я была здоровой. Меня травили за мой яркий вид: за мои стрелки, за мои короткие юбки, которые я хотела одевать в 9 классе. Несмотря на то, что я хорошо училась, мы все равно ссорились с учителями", — поделилась Анна.

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Актриса показала, как она выглядела в школе.

"Выглядела я вот так. Но когда учитель притесняет ребенка, то даже если ребенок знает ответы на вопросы, он может растеряться от страха и ничего не сказать", — рассказала знаменитость.

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна решила этот вопрос, ведь не хотела переводиться в другую школу. Звезда извинилась перед учителями за свое поведение.

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Дата публикации
Просмотры
769
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