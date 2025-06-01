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- Гламур
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Алла Зиневич показала подросшую дочь от Тигипко и нежно поздравила ее с первым днем рождения
Дочери супругов исполнился ровно годик.
Жена бывшего вице-премьера Украины, а ныне бизнесмена и банкира Сергея Тигипко сообщила о важном празднике в их семье.
Дочь супругов 1 июня празднует свой первый день рождения. Маленькой Юлианне исполняется уже годик. По случаю праздника Алла Зиневич посвятила дочери пост в Instagram. Избранница банкира устроила для Юлианны фотосет на природе. Заметно подросшая девочка попозировала на покрывале рядом с тортиком, на котором красовалась надпись: "Ты - наше счастье".
Кроме этого, Алла Зиневич адресовала дочери теплые слова с поздравлениями: "Ты - наше счастье! Спасибо, что ты есть у нас, Юлианна! С днем рождения".
К поздравлениям также присоединились подписчики Аллы Зиневич. Пользователи адресовали маленькой девочке немало теплых слов с пожеланиями.
Поздравляю с именинницей! Красивой и счастливой судьбы доченьке желаю!
Поздравляю с таким важным днем! Пусть растет здоровой и счастливой девочкой!
С днем рождения, маленькая красавица! Пусть каждый день будет полон любви, и жизнь дарит много приятных подарков!
Напомним, недавно певица София Ротару поздравляла внучку с днем рождения. Также исполнительница поделилась ранее невиданными фото Сони.