ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
94
Время на прочтение
1 мин

Алла Зиневич восхитила фото 10-месячной дочери от Тигипко и показала, как она подросла

Крошка празднует особый день.

Автор публикации
Валерия Гажала Валерия Гажала
Алла Зиневич

Алла Зиневич / © instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Жена бизнесмена и банкира Сергея Тигипко, блогерша Алла Зиневич показала их дочь Юлиану.

Сегодня, 1 апреля, маленькой девочке исполнилось десять месяцев жизни. Звездная мама решила не тратить время и запечатлела их счастливые мгновения вместе. В частности, устроила фотосессию, где она предстает в черном платье, а Юлиана – полностью обнаженная. Счастливая Зиневич держит кроху на руках и радуется материнству.

"10 месяцев нескончаемой любви", – написала Алла.

Алла Зиневич с дочерью / © instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла Зиневич с дочерью / © instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла Зиневич с дочерью / © instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла Зиневич с дочерью / © instagram.com/alla_zinevych_tigipko

В комментариях подписчики жены Тигипко поздравили их дочь с праздником и отметили, что они выглядят непревзойденно вместе.

  • Поздравляю, мои красавицы. Юлиана – это любовь

  • Вы счастливы с дочерью. Мальчики это тоже радость, но девичья любовь это иначе

  • Поздравляю! И даже усталость ничто по сравнению с этим счастьем!

К слову, многодетная мама, кроме дочери, также воспитывает троих сыновей. Сейчас они находятся за границей.

Напомним, недавно певец Роман Сасанчин показал, как с трехлетней дочкой праздновал свое 23-летие. Семья воссоединилась после жизни на две страны и насладилась особым днем.

Дата публикации
Количество просмотров
94
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie