Алла Зиневич восхитила фото 10-месячной дочери от Тигипко и показала, как она подросла

Алла Зиневич / © instagram.com/alla_zinevych_tigipko

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Жена бизнесмена и банкира Сергея Тигипко, блогерша Алла Зиневич показала их дочь Юлиану.

Сегодня, 1 апреля, маленькой девочке исполнилось десять месяцев жизни. Звездная мама решила не тратить время и запечатлела их счастливые мгновения вместе. В частности, устроила фотосессию, где она предстает в черном платье, а Юлиана – полностью обнаженная. Счастливая Зиневич держит кроху на руках и радуется материнству.

"10 месяцев нескончаемой любви", – написала Алла.

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Алла Зиневич с дочерью / © instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла Зиневич с дочерью / © instagram.com/alla_zinevych_tigipko

В комментариях подписчики жены Тигипко поздравили их дочь с праздником и отметили, что они выглядят непревзойденно вместе.

Поздравляю, мои красавицы. Юлиана – это любовь

Вы счастливы с дочерью. Мальчики это тоже радость, но девичья любовь это иначе

Поздравляю! И даже усталость ничто по сравнению с этим счастьем!

К слову, многодетная мама, кроме дочери, также воспитывает троих сыновей. Сейчас они находятся за границей.

Напомним, недавно певец Роман Сасанчин показал, как с трехлетней дочкой праздновал свое 23-летие. Семья воссоединилась после жизни на две страны и насладилась особым днем.