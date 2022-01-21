Аллу Мазур возмутила работа аэропорта "Борисполь": "Унижение и пренебрежение"

Ведущая раскритиковала сервис в аэропорту.

Ведущая "ТСН.Тиждень Алла Мазур была неприятно удивлена сервисом в аэропорту "Борисполь".

В частности, ведущую очень возмутила огромная толпа людей на паспортном контроле и невозможность работников аэропорта этот вопрос урегулировать. Об этом Мазур рассказала на своей официальной странице в Facebook.

"И снова невероятно злит мысль: ну почему? Почему в большинстве европейских столиц, как только собирается куча пассажиров из нескольких рейсов – тут же выводят дополнительных пограничников и открываются еще несколько окошек? Парни и девушки в униформах стоят специально, чтобы направлять всех в свободные окна, очередь на глазах становится меньше — и ты чувствуешь себя цивилизованным человеком в цивилизованной стране", — отметила Мазур.

Также ведущую взволновало и то, что никакой дистанции в условиях пандемии не соблюдается и за этим в аэропорту тоже никто не следит.

"И вот — главные авиадвери Киева. Велкам домой! Уставшие пассажиры, как селедки в банке. Дети скучают и плачут. Родители пытаются их развлечь. Ни о какой дистанции на пороге очередного всплеска пандемии речь не идет! Но мои земляки цивилизованно молчат и терпеливо двигаются вперед: со скоростью черепахи. Из длинного ряда паспортных кабинок — работает только три! Подошла к работнице аэропорта, которая за всем этим следит. Попросила передать пограничникам: может, не знают, что у них на контроле завал. Реакции – ноль", — пожаловалась Мазур.

19.01.22. И снова аэропорт "Борисполь". И снова огромная толпа на паспортном контроле. И снова невероятно злит... Опубликовано Аллой Мазур Четверг, 20 января 2022 г.

Также ведущая пообещала тем, кто с ней стоял рядом в очереди, что "напомнит руководителям Госпогранслужбы Украины и ответственным за паспортный контроль в аэропорту Борисполь":

"По большому счету, такое регулярное "маринирование пассажиров" это, во-первых, преступление перед людьми: потому что нарушаются все эпидемические правила, и пассажиров просто провоцируют на близкий контакт. Во-вторых – очень плохая презентация страны. Фактически – антиреклама. А главное – унижение и пренебрежение к своим сограждана", — подчеркнула Мазур.

В комментариях под постом Аллы Мазур развернулось активное обсуждение этой проблемы, люди выразили поддержку и солидарность с ведущей.

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