Аллу Пугачеву, которая попросилась в "иноагенты", начали проверять российские спецслужбы

Певица Алла Пугачева долго не делала официальных заявлений по поводу войны в Украине. Недавно же, когда ее мужа Максима Галкина признали "иностранным агентом", артистка все же заговорила и попросила минюст РФ также добавить ее имя в список "иноагентов".

В свою очередь, российские власти заявили, что не видят на это оснований. Однако сообщение Пугачевой все же попало в правоохранительные органы. По версии российских СМИ, за полицией обратилась жительница Подмосковья, увидевшая в высказываниях певицы оскорбления в сторону армии РФ.

Теперь российские спецслужбы будут проверять Пугачеву на предмет противоправной деятельности, получающей "иностранную поддержку", а также на общественные действия, "направленные на дискредитацию использования ВС РФ".

Напомним, ранее ТСН.ua подробно рассказал, как звездные супруги, Алла Пугачева и Максим Галкин, поддержали Украину.

Читайте также: