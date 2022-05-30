Аллу Пугачеву послали из здания телецентра "Останкино" в Москве: "Ты давно здесь всех за*бала"

Ночью на стене здания московского телецентра "Останкино" российской певице Алле Пугачевой оставили бранное послание.

На видеопроекции транслировали следующее: "Алла, как хорошо, что ты убежала. Алло, ты давно здесь всех за*бала".

Соответствующее видео разместил Telegram-канал NEXTA Live.

Отметим, певица Алла Пугачева вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным и детьми, еще в феврале сразу после начала полномасштабной войны России в Украине, уехала из РФ в Израиль.

Артистка предпочитает молчать о действиях власти своей страны, в то время как юморист активно выражает свою позицию и поддерживает украинский народ. Более того, шоумен организовал тур по городам Израиля, часть денег из которого передал на помощь Украине.

Напомним, Алла Пугачева пригрозила, если на Галкина заведут дело, "она заговорит и не остановится". Позицию примадонны озвучил ее близкий друг, российский галерист и публицист, арт-менеджер Марат Гельман.

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