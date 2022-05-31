Аллу Пугачеву публично послали в Москве: певица с сарказмом ответила

Российская певица Алла Пугачева не заставила ждать своей реакции и быстро ответила россиянам, которые на стене здания московского телецентра "Останкино" оставили ей ругательное послание.

Исполнительница коротко дала понять россиянам, как она относится к таким их оскорблениям. Алла Борисовна отметила, что так могут поступать люди с низким интеллектом.

"Чем ниже интеллект, тем громче обиды. Живи спокойно, страна!" – коротко, но понятно ответила на оскорбления Алла Борисовна.

Отметим, певица Алла Пугачева вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным и детьми, еще в феврале сразу после начала полномасштабной войны России в Украине, уехала из РФ в Израиль.

Но многим россиянам не понравилось, что исполнительница решила покинуть страну. Поэтому они решили оставить ей послание, в котором отметили: "Алла, как хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно здесь всех за*бала".

К слову, сама певица умалчивает о действиях власти своей страны. В то же время, ее муж Максим Галкин активно выражает свою позицию и поддерживает украинский народ. Более того, шоумен организовал тур по городам Израиля, часть денег из которого передал на помощь Украине.

А вот Пугачева заявила, если на Галкина заведут дело, то "она заговорит и не остановится".

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