Аллу Пугачеву захейтили в Сети из-за неудачного фото: "Зачем показывать это безобразие"

Артистка озадачила своих фанов.

Певицу Аллу Пугачеуа жестко захейтили в Сети из-за неудачной фотографии.

Ее младшая дочь Лиза Галкина опубликовала в своем Instagram новое фото. На снимке изображены Алла Пугачева и Максим Галкин.

Алла Пугачева и Максим Галкин / instagram.com/elizaveta_galkinaa

"Всегда вместе", — подписала пост девочка.

Однако пользователи обратили внимание не на счастливую семейную идиллию, а на внешний вид 72-летней артистки. Они не понимают, зачем публиковать такие неудачные фото. Им не понравились ноги певицы и прическа.

Ужас какой-то. Безобразие. В очередной раз публикуют это фото. Специально, что ли?

Она бедная еле стоит на этих каблуках. Ноги же болят.

Не прическа, а парик!

Старость и болезнь никого не делают красивыми!

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку