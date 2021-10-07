Аллу Пугачеву захейтили в Сети из-за неудачного фото: "Зачем показывать это безобразие"

Артистка озадачила своих фанов.
Певицу Аллу Пугачеуа жестко захейтили в Сети из-за неудачной фотографии.
Ее младшая дочь Лиза Галкина опубликовала в своем Instagram новое фото. На снимке изображены Алла Пугачева и Максим Галкин.
"Всегда вместе", — подписала пост девочка.
Однако пользователи обратили внимание не на счастливую семейную идиллию, а на внешний вид 72-летней артистки. Они не понимают, зачем публиковать такие неудачные фото. Им не понравились ноги певицы и прическа.
- Ужас какой-то. Безобразие. В очередной раз публикуют это фото. Специально, что ли?
- Она бедная еле стоит на этих каблуках. Ноги же болят.
- Не прическа, а парик!
- Старость и болезнь никого не делают красивыми!
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