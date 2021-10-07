Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Аллу Пугачеву захейтили в Сети из-за неудачного фото: "Зачем показывать это безобразие"

Аллу Пугачеву захейтили в Сети из-за неудачного фото: "Зачем показывать это безобразие"

Аллу Пугачеву захейтили в Сети из-за неудачного фото: "Зачем показывать это безобразие"

Алла Пугачева / instagram.com/elizaveta_galkinaa

Артистка озадачила своих фанов.

Певицу Аллу Пугачеуа жестко захейтили в Сети из-за неудачной фотографии.

Ее младшая дочь Лиза Галкина опубликовала в своем Instagram новое фото. На снимке изображены Алла Пугачева и Максим Галкин.

Алла Пугачева и Максим Галкин / © instagram.com/elizaveta_galkinaa
Алла Пугачева и Максим Галкин / instagram.com/elizaveta_galkinaa

"Всегда вместе", — подписала пост девочка.

Однако пользователи обратили внимание не на счастливую семейную идиллию, а на внешний вид 72-летней артистки. Они не понимают, зачем публиковать такие неудачные фото. Им не понравились ноги певицы и прическа.

  • Ужас какой-то. Безобразие. В очередной раз публикуют это фото. Специально, что ли?
  • Она бедная еле стоит на этих каблуках. Ноги же болят.
  • Не прическа, а парик!
  • Старость и болезнь никого не делают красивыми!

Читайте также:

Следующая публикация