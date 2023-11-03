Аллу Пугачеву застали на вокзале в Москве в розовых кепке и шубе – фото

Российскую примадонну Аллу Пугачеву сегодня, 3 ноября, утром застали на Ленинградском вокзале в Москве.

Об этом сообщает ряд РосСМП (средства массовой пропаганды – прим.ред.). Пропагандистские Telegram-каналы активно распространяют фото с Пугачевой в столице России. Звезда приехала в страну-агрессорку без мужа Максима Галкина, который в РФ признан иноагентом из-за поддержки Украины. Также рядом с Аллой Борисовной не были замечены их с Галкиным 10-летние двойняшки Лиза и Гарри.

На снимках, распространяемых пропагандистскими СМИ, 74-летняя Алла Борисовна изображена в нежно-розовой кепке и такого же цвета шубе, джинсах и розовых кроссовках. Образ артистка дополнила серебристой сумочкой.

Алла Пугачева приехала в Москву

Зачем артистка, которая с началом полномасштабной войны РФ против Украины выехала с семьей в Израиль, вернулась в страну-террористку, не сообщается. Только известно, что из аэропорта она направилась в свой замок в поселке Грязь.

Как известно, Алла Пугачева и Максим Галкин выступают против кровавой политики путина и поддерживают Украину. Впрочем, публично поддержку нашей стране выражает только Галкин. Тем временем Алла Борисовна хоть и молчит, но обо всем говорит своими действиями. Так, недавно звезда отреагировала на видео маленькой украинки, которая готовила банош во дворе.

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