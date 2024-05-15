alyona alyona 10 лет назад и сейчас: от воспитательницы в поселке до выступления на "Евровидении-2024"

Недавно украинская реперка alyona alyona в дуэте с Jerry Heil представила Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024". Исполнительницы заняли третье место.

Впрочем, путь к музыке у реперки был довольно тернист. Несмотря на отсутствие музыкального образования, alyona alyona доказала всему миру, что при большом желании можно кардинально изменить правила своей жизни. Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как изменилась alyona alyona на протяжении карьеры.

Работа воспитательницей и начало творчества

Настоящее имя 29-летней реперки – Алена Савраненко. Сначала будущая звезда была воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области, ведь по специальности – психолог и воспитательница для дошкольников.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

В то же время Алена самостоятельно начинает делать первые шаги навстречу большой сцене под псевдонимом Al.kaida. Со временем записывает треки и выпускает клипы уже как alyona alyona. Так, в 2018-м реперка выпустила композицию "Рибки", которая уже на следующий день принесла ей славу. После этого alyona alyona добровольно уходит с работы педагогом, ведь чувствует, что ее душа все же стремится к другому.

Первые успехи и стремительная карьера

Таким образом, alyona alyona, которая никогда не мечтала о славе и заработках, начинает набирать обороты. Она выпускает треки на важные социальные темы и разрушает стереотипы.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

В 2019 году выходит дебютный альбом alyona alyona под названием "Пушка". Вокруг исполнительницы усиливается интерес даже со стороны иностранных изданий. В частности, американский "Vogue" присвоил ей звание самой неожиданной звезды рэпа. С тех пор артистка ездит на международные фестивали и покоряет своей харизмой слушателей по всему миру, приобретая как украинские, так и международные награды.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona / Фото: Telegram-канал alyona alyona

Кстати, alyona alyona 2019-го стала автором трека "Вільна", который в дуэте исполнили Юлия Санина и Тина Кароль специально для одноименного фильма.

Осенью 2020-го на пике славы Алена стала соучредительницей музыкального лейбла ENKO, куда входят она, Kalush, Kalush orchestra, Skofka и Kozak Siromaha.

В 2021 году выходит второй альбом "GALAS", куда вошло 15 треков. К слову, 11 из них записаны с артистами из разных уголков мира. Среди украинских звезд – MONATIK, группа Kalush, OTOY, KRUTЬ и другие. Также у артистки есть коллаборации с Алиной Паш, Джамалой и другими топовыми певцами Украины.

В 2023 году реперка достигает пика успеха и в сотрудничестве с Spotify ее фото появляется на билборде на Times Square в Нью-Йорке.

alyona alyona

Сотрудничество с Jerry Heil и "Евровидение"

В 2022 году аlyona alyona в сотрудничестве с певицей Jerry Heil и другими европейскими артистами выпускает миниальбом "Dai Boh", куда вошли хиты "KUPALA", "Рідні мої", "Зозуля" и другие, которые разорвали музыкальные чарты. После этого исполнительницы отправились в общий тур в США.

Заручившись поддержкой фанов аlyona alyona и Jerry Heil, решаются попробовать свои силы на нацотборе на "Евровидение-2024". Так, у них получилось получить путевку в шведский город Мальме, где они довели до слез еврофанов мощным исполнением песни Teresa & Maria.

alyona alyona и Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

alyona alyona / Фото: Associated Press

Уже на международной сцене реперка в дуэте с Jerry Heil завоевала для Украины третье место. Это стало сильным толчком к новому этапу безумной популярности обеих артисток за рубежом.

alyona alyona и Jerry Heil / Фото: eurovision.tv

Мощная социальная миссия alyona alyona

Реперка в свое творчество всегда закладывает мощные смыслы. Ее треки о современных проблемах мира, войне, экологии, стереотипах о женской красоте, бедности и прочем. К тому же часто alyona alyona делится личным и рассказывает о своем пути принятия себя и своей уникальности.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona в нижнем / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

С этой миссией в 2020 году Алена идет на "Танцы со звездами". На четвертом эфире "Танцев" alyona alyona со своим партнером Юрием Гуричем получили наименьшее количество баллов и выбыли из шоу. Впрочем, это никак не расстроило исполнительницу, ведь по ее словам, ее появление на шоу было в первую очередь для примера для других, чтобы выходить за рамки с любым весом и типажем фигуры.

Также звезда не стесняется затрагивать темы бодипозитива, питания, буллинга и поддерживает всех, кто нуждается. В 2020 году выпустила клип к треку "Сумно", с помощью которого рассказала о ситуацие с журналисткой Настей Луговой, которую жестоко избили в поезде на глазах ее сына.

Кроме того, исполнительница не стоит в стороне от экологических проблем и присоединяется к акциям. К тому же, постоянно освещает последствия российского терроризма для своей миллионной аудитории.

Личная жизнь alyona alyona

Звезда достаточно редко освещает подробности своих отношений. Впрочем, известно, что alyona alyona имела роман с тик-токером Денисом, более известным под псевдонимом YOXDEN. Впрочем, в канун первой годовщины в 2023 году пара разошлась. Причиной исполнительница назвала разницу в возрасте.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Через некоторое время alyona alyona порадовала поклонников радостной новостью. Так, она сообщила о новых отношениях с парнем по имени Вова. Как признается реперка, он тоже занимается музыкой, однако непубличен. В настоящее время возлюбленные вместе проживают в Ивано-Франковской области.

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