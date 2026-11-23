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alyona alyona через месяц после уменьшения желудка раскрыла новый вес: сколько кг потеряла звезда
Звезда радуется удачному результату и не планирует останавливаться на достигнутом.
Украинская реперша alyona alyona рассказала о результатах первого месяца после операции по уменьшению желудка.
Так, за это время артистка похудела на 14 килограммов. В настоящее время вес исполнительницы составляет 118 кг. Своими ощущениями после пережитого месяца она поделилась с подписчиками в фотоблоге и призналась, что чувствует себя хорошо.
По словам alyona alyona, этот период был насыщенным и непростым, однако со временем острые воспоминания о физической боли отступают. Свое восстановление после хирургического вмешательства реперша сравнила с опытом родов, ведь в обоих случаях организм переживает сильные боли, но впоследствии словно стирает его из памяти.
«Хочется подвести большую черту, потому что за этот месяц произошло очень многое. И как интересно устроен организм женщины, способный забывать все болезненное, тяжелое, неприятное и притворяться, что этого вроде бы не было. Не помнишь этого абсолютно. Я чувствую себя хорошо. Сейчас могу провести сравнение, кстати, это будет удачное сравнение, с родами. Потому что там тоже очень сильно больно, и организм забывает», — поделилась артистка.
Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua рассказывала, кто еще из звезд уменьшил желудок и потерял до 65 кг. Мы показывали фото до и после операции Жогло, alyona alyona и других.