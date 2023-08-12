alyona alyona довела фанов до слез мощным треком "Муляжі" о детях, лишенных беззаботного детства

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona довела поклонников до слез своей новой, мощной лирической композицией "Муляжі".

По словам Алены, на написание этого трека ее вдохновили глаза детей, которых она встречала во время посещения волонтерских центров. Глаза этих детей, говорит артистка, несмотря на всю грусть, транслируют счастье:

"Если рядом с ребенком находятся взрослые, постоянно полны ярости, то детские глаза начинают транслировать отчаяние и непонимание того, как действовать. Мне было страшно это видеть, и я бы очень хотела, чтобы люди учились прощать даже тогда, когда невероятно больно. Прощать самих себя, близких людей или несправедливость этой вселенной. Ведь мы являемся примером для наших детей, а в ситуации с прощением именно дети являются примером для нас всех", – прокомментировала alyona alyona.

В свою очередь, поклонники поделились впечатлениями от прослушивания щемящей композиции Алены:

Каждое слово прямо в сердце

Это любовь с первых нот и слов. Вы очень талантливый человек, низкий поклон за творчество и за смыслы в текстах

Как всегда до мурашек и в самое сердце

Сильные и точные слова.. Мурашки по телу и слезы на глазах во время прослушивания

Напомним, накануне певица посетила онкологическое отделение НДСЛ "Охмтадит". Вместе с художником Романом Гержаном и детками, которые сейчас лечатся в отделении, они создали рисунок в одном из важных кабинетов больницы. Теперь во время важных процедур маленькие пациенты будут немного счастливее, а на их лицах будет сиять улыбка.

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