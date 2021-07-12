alyona alyona эмоционально объяснила, почему спела с российскими артистами

Артистка прокомментировала совместную работу с группой "Каста".

Украинская рэп-звезда alyona alyona, которая на днях попала в скандал из-за сотрудничества с российскими артистами, объяснила эту коллаборацию.

Как известно, артистка записала совместную композицию с российской хип-хоп группой "Каста", однако это понравилось далеко не всем поклонникам творчества реперши. Поэтому Алена решила расставить точки над "и" и объяснить, почему на это согласилась.

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По словам певицы, она является поклонницей этой группы с 2000-х годов. Еще больше Алена их начала ценить после того, как они стали бороться за свободу.

"Как и мы это делаем много лет. Как и теперь приходится это делать исполнителям Беларуси. Далеко не у всех артистов отовсюду хватает мужества выходить на митинги в своих странах, выражая свою позицию, писать песни на болезненные темы, а не только о любви, веселье, расставаниях. Каста — одна из немногих музыкальных групп России, которая открыто протестует против путинского режима, выпускает клипы в поддержку революции в Беларуси, а участники группы постоянно ходят на митинги и открыто говорят о своей позиции. Они одни из немногих, кто сказали "нам стыдно за Россию", когда у нас аннексировали Крым", — отметила Алена.

instagram.com/alyona.alyona.official

Реперша призналась, что ей предлагают и предлагали коллаборацию десятки артистов из России, Однако она им отказывала и озвучивала свою позицию. "Каста" стала единственным российским коллективом, на сотрудничество с которым Алена согласилась.

Напомним, что несколько недель назад активисты во время автографсессии alyona alyona взяли с нее обещание, что она никогда не споет с российскими артистами.

После того, как Алена дала слово не иметь ничего общего с российским шоу-бизом, активисты, в свою очередь, отметили, что в случае нарушения обещания реперши, они ей обязательно об этом напомнят.

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