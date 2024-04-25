alyona alyona и Jerry Heil на поезде поехали на "Евровидение-2024": как артисток провожали на конкурс

Дуэт украинских артисток alyona alyona и Jerry Heil, который с песней "Teresa & Maria" представит Украину на "Евровидении-2024", отправился на конкурс.

Исполнительницы направились поездом. В частности, на перроне на табло красовалась надпись "Евровидение — Экспресс", а alyona alyona и Jerry Heil на поезд провожали с большим флагом Украины. Также на вокзале включили конкурсную песню певиц.

alyona alyona и Jerry Heil поехали на "Евровидение-2024"

Перед отправкой знаменитостей в Мальмё состоялась пресс-конференция. Там alyona alyona и Jerry Heil, конечно же, исполнили свои дуэтные песни, а также конкурсную. Кроме того, артистки объявили благотворительный сбор "Мой голос восстанавливает". Цель певиц – собрать на 10 миллионов гривен.

Участницы "Евровидения-2024" перед поездкой на конкурс, порадовали своей песней вживую

Все средства пойдут на восстановление гимназии в Великой Костромке, Днепропетровская область. В начале полномасштабной войны населенный пункт постоянно находился под обстрелами российских оккупантов. Враг полностью разрушил гимназию и оставил 250 детей без учебного заведения. alyona alyona и Jerry Heil хотят собрать средства на восстановление и помочь школьникам вернуться за парты.

Отметим, "Евровидение-2024" состоится уже через полторы недели. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, а финал – 11. Представительницы Украины будут соревноваться за выход в грандфинал 7 мая. Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на конкурсе и первой сообщит о самых главных событиях.

Напомним, ранее организаторы "Евровидения-2024" показали, какой будет сцена международного конкурса. Также они поделились, как готовили арену.

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