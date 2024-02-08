alyona alyona и Jerry Heil официально стали представительницами Украины на "Евровидении-2024"

Украинские певицы alyona alyona и Jerry Heil официально стали представительницами Украины на международном конкурсе "Евровидение-2024", который состоится в Мальме.

Об этом сообщает "Суспильное". Отмечается, что Общественное Вещание подписало с исполнительницами необходимый договор, согласно которому они становятся официальными представительницами Украины на международном конкурсе.

Уже в мае на главной сцене "Евровидения-2024" в Мальме певицы с песней Teresa & Maria будут бороться за победу.

Отметим, 68-й по счету песенный конкурс состоится в Швеции. Участники исполнят конкурсные песни на главной сцене Malmo Arena. alyona alyona и Jerry Heil сразятся за право попасть в финал 7 мая. Недавно организаторы конкурса обнародовали имена ведущих.

Кстати, до "Евровидения-2024" осталось три месяца, однако уже разгорелись скандалы вокруг шоу. Израиль на конкурсе будет представлять певица, которая жила в России и выступала в оккупированном Крыму. В Сети уже возмущены участием исполнительницы в "Евровидении".

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