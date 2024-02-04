alyona alyona и Jerry Heil эмоционально отреагировали на победу на нацотборе на "Евровидении-2024"

Артистки до сих пор приходят в себя после новости о победе.

4 февраля состоялась трансляция шоу результатов нацотбора на "Евровидение-2024", где победу одержал дуэт alyona alyona и Jerry Heil.

Исполнители получили наибольшее количество баллов путем судейского и зрительского голосования и уже 7 мая выступят в первом полуфинале на "Евровидении-2024" в Швеции.

Так, во время объявления их имен alyona alyona и Jerry Heil не сдерживали эмоций и слез от счастья. Дуэт был шокирован, что украинцы отдали за них 723 тыс 297 голосов.

alyona alyona и Jerry Heil

В своей победной речи артистки не могли подобрать слова от такой безумной новости, но выразили благодарность тем, кто их поддерживал. В частности, и ВСУ за защиту.

"Мы сейчас соберемся. Мы немножечко сошли с ума. Во-первых, хочется выразить нереальную благодарность, потому что то невероятное количество голосов, которое отдали, это поразительно. Я благодарю украинцев, которые за нас голосовали и Вооруженным силам Украины, благодаря которым мы находимся здесь и все это было возможным. Верьте в то, что если есть цель, нет ни эго, ни мыслей тех, кто в вас не верит. Верьте в себя. И благодарю тех, кто поверил в эту песню, потому что она об объединении. Мы учтем пожелания всех членов жюри и всех, кто хотел нас дополнить. Будем ехать и говорить в Европе о том, что мы говорили, громче еще в 10 раз", - подчеркнул дуэт alyona alyona и Jerry Heil.

alyona alyona и Jerry Heil

У себя в Instagram дуэт рассказал о своей миссии на нынешнем "Евровидении":

"Наша задача – сделать так, чтобы украинская песня звучала! Постоянно звучала! Спасибо вам, что помогаете нам это сделать! И благодарим Вооруженные Силы Украины, благодаря которым у нас есть возможность творить и жить в свободной стране!", – добавили исполнительницы.

Напомним, дуэт alyona alyona и Jerry Heil удивили, как их выступление действительно звучало на нацотборе на "Евровидение-2024".

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