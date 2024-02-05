alyona alyona и Jerry Heil ответили на упреки, что нечестно победили в нацотборе на "Евровидение"

Дуэт украинских певиц alyona alyona и Jerry Heil прокомментировали свою победу в Национальном отборе на "Евровидение-2024".

Исполнительницы появились в студии "Сніданку з 1+1", где признались, что планируют менять в номере, а также ответили на упреки, что нечесно заняли первое место.

Артистки после выступления в финале нацотбора получили некоторые замечания от членов жюри. В частности, им посоветовали поработать над взаимодействием на сцене, а также сделать номер светлее. Jerry Heil подчеркнула, что они обязательно прислушиваются ко всем советам и до выступления на главной сцене "Евровидения" еще будут усовершенствоваться.

"Конечно, мы будем прислушиваться к советам. Мы с Аленой действительно хотели, чтобы этот номер выглядел светлее. Но в нашем номере в работе сошлось очень много команд и решать таким огромным количеством людей быстро — это сложно. Поэтому ты полагаешься уже на продюсера проекта. Мы прислушались и сделали так, как нас попросили. Теперь мы еще раз убедились в своей позиции", — прокомментировала артистка.

Кстати, не обошлось в этом году и без скандалов. Певец MELOVIN, который занял третье место, заговорил о фальсификации голосов. По его словам, артистки якобы заплатили немало средств, чтобы победить. alyona alyona дала ясно понять, что такого не было. По словам исполнительницы, на это нужно было потратить немало средств, которых у них нет.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

"Знаете, я постоянно говорю одно и тоже: "Дай нам Бог тех сил и тех денег, о которых все думают, что они у нас есть". Я не представляю, сколько нужно зарабатывать, чтобы оплатить такое количество людей. Если люди думают, что они у нас есть, и мы бы их тратили не на сборы, а на такие вещи, и не писали бы качественную и классную песню, которая попадет в сердце, пусть они у нас будут", — прокомментировала alyona alyona.

Напомним, после объявления начала голосования за победителя нацотбора в приложении "Дія" случился серьезный сбой. Пользователи не могли войти в свой аккаунт, чтобы проголосовать за фаворита. Приложение не удалось починить, поэтому голосование продлили до 19:00 следующего дня. Недавно представитель "Дії" объяснил, почему случился сбой во время голосования.

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