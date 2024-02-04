alyona alyona и Jerry Heil победили на нацотборе на "Евровидение-2024": реакция украинских звезд

В этом году официальным представителем от Украины на "Евровидении-2024" стал дуэт alyona alyona и Jerry Heil. Их выбрали украинцы путем голосования.

В Instagram известные украинские звезды также внимательно следили за ходом событий шоу результатов. И наконец, услышав имя победителей, искренне разделили радость и выразили исполнительницам свою поддержку, пожелав успехов на международной арене.

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Певица, которая довольно тесно дружит с победительницами, выразила им свои теплые поздравительные слова.

"Поздравляю! Люблю! Достойная песня, достойные люди поедут представлять нашу страну!", - отметила звезда.

Звезды поздравили дуэт alyona alyona и Jerry Heil с победой

Виктор Павлик

Певец был оригинальным в поздравлении alyona alyona и Jerry Heil с победой, поэтому записал для них собственный кавер на композицию Teresa & Maria, которая в мае прозвучит в Швеции на "Евровидении-2024".

Виктор Павлик спел хит "Teresa & Maria" победителей нацотбора на "Евровидение-2024"

Маша Ефросинина

Ведущая опубликовала фотографию с alyona alyona, которую сделала во время записи нацотбора в этом году и искренне поздравила победительниц.

Звезды поздравили дуэт alyona alyona и Jerry Heil с победой

Владимир Остапчук

Ведущий в сторис опубликовал мем и пожелал артисткам создать незабываемый номер в Швеции.

"Поздравляю победителей и ждем крутого перформанса в Швеции", - написал шоумен.

Звезды поздравили дуэт alyona alyona и Jerry Heil с победой

Павел Зибров

Певец еще во время нацотбора выражал свою приверженность к дуэту alyona alyona и Jerry Heil. Поэтому после их победы тоже не мог не поздравить фавориток.

Звезды поздравили дуэт alyona alyona и Jerry Heil с победой

Екатерина Осадчая

Знаменитость даже в дороге присоединилась к поздравлениям дуэта и отметила, что уже в ожидании появления исполнительниц на международной сцене.

"Поздравляю Jerry Heil и alyona alyona с победой в нацотборе. Теперь ждем мая и выступления в Мальме", - поделилась ведущая.

Звезды поздравили дуэт alyona alyona и Jerry Heil с победой

Екатерина Повар

Прима-балерина пообещала, что будет тщательно следить за "Евровидением-2024" и будет продолжать болеть за победу певиц уже на международной сцене.

Звезды поздравили дуэт alyona alyona и Jerry Heil с победой

Наталья Могилевская

Певица выразила искренний восторг от артисток и их конкурсной песни Teresa & Maria.

Звезды поздравили дуэт alyona alyona и Jerry Heil с победой

В свою очередь некоторые звездные коллеги поздравили дуэт в комментариях под постом, где alyona alyona и Jerry Heil сообщили о своей победе на нацотборе на "Евровидение-2024":

"Круто! Поздравляю! Удачи" – Оля Полякова

"Поздравления и удачи! Слава Украине!" – Мика Ньютон

"Я еду в Мальме! Поздравляю" – Леся Никитюк

"Ура! Поздравляю, девочки" – Ирина Сопонару

Напомним, ранее мы писали, что известно о победном дуэте alyona alyona и Jerry Heil.

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