alyona alyona и Jerry Heil разрушили стереотип "Евровидения-2024" и прокомментировали свою "бронзу"

Артистки доказали, что выступать в финале под номером два – это не приговор.

Представительницы Украины на "Евровидении-2024", певицы alyona alyona и Jerry Heil разрушили главный стереотип конкурса и прокомментировали свое третье место.

Артистки в финале песенного шоу выступали под номером два. На такое место их поставили продюсеры, ведь исполнительницы во время жеребьевки вытащили "выбор продюсера". Впрочем, украинцы и даже режиссер номера Таню Муиньо были возмущены таким выбором. Дело в том, что с телевизионной точки зрения, выступление под номером два – не очень выгодное.

alyona alyona и Jerry Heil / Фото: Getty Images

Год за годом это подтверждали конкурсанты. Никакой стране не удавалось попасть в тройку лидеров, а тем более победить. Все участники, выступавшие под номером два, занимали последние места на "Евровидении". За последние десять лет только одной стране удалось попасть в десятку лидеров. Таню Муиньо назвала выступление под номером два – "смертельной позицией".

Однако alyona alyona и Jerry Heil разрушили этот миф, завоевав на "Евровидении-2024" бронзу. Певицам удалось получить от жюри 146 баллов и оказаться на пятой строчке, а от зрителей – 307. В сумме исполнительницы завоевали для Украины 453 балла.

alyona alyona и Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

alyona alyona и Jerry Heil уже прокомментировали свое бронзовое место. Артистки поблагодарили зрителей за поддержку и отметили, что это было что-то просто невероятное.

"Ваша поддержка сделала невероятное! Мы были на "death spot"! Статистически все, кто в эфире был под вторым номером, занимал места от 20 и выше! Мы с вами вырвались на 3 место! Вы понимаете, что вообще мы с вами сделали вместе?" – прокомментировали исполнительницы.

alyona alyona и Jerry Heil

Кстати, артистки тоже не забывали на "Евровидении-2024" о войне в Украине. Певицы напоминали всему миру, что террор на украинских землях продолжается, а также рассказали о пленных военных.

"А при случае еще раз мощно привлекли внимание к Украине, вспомнили о пленных "Азова" и удивили современным звучанием украинской музыки и профессиональностью и креативностью команды!" – добавили артистки.

Напомним, победу в этом году одержала Швейцария. Страну представлял небинарный певец Nemo с песней The Code. С текстом и переводом победной композиции можно ознакомиться в нашем материале.

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