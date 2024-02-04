alyona alyona и Jerry Heil удивили, как их выступление звучало вживую на нацотборе: "Звук совсем другой"

Артистки на фоне хейта за некачественное выступление опубликовали его запись вживую из зала нацотбора на "Евровидение-2024".

Финалистки нацотбора на Евровидение-2024, дуэт alyona alyona и Jerry Heil, после телеэфира показали кадры записи выступления из зала.

К слову, знаменитости во время трансляции нацотбора получили много критики после их выступления. Поклонники отметили, что в записи трансляции у них были ужасающие проблемы со звуком. Поэтому их конкурсная песня "Teresa & Maria" изрядно отличалась от студийной версии.

Так, после технических неполадок в финале нацотбора на Евровидение-2024 певицы в Instagram опубликовали видео с фрагментами их выступления, которое записывалось непосредственно во время шоу зрителем из зала.

alyona alyona и Jerry Heil показали исполнение конкурсной песни "Teresa & Maria" вживую

Как оказалось, во время исполнения песни вживую дуэт не имел никаких дефектов со звуком. Об этом написали поклонники в комментариях под кадрами.

Невероятно! Звук совсем другой! В телетрансляции что-то произошло и не было слышно вообще. Только на речитативе Алены звук выровняли, но в конце концов так и не свели вместе. Поэтому хорошо, что есть возможность услышать этот вариант и здесь очень хорошо слышны голоса.

Звук из зала гораздо лучше

Сколько раз уже просмотрела само выступление из записи и этот живой звук. Как небо и земля.

Препятствия пройдены достойно!

Напомним, недавно мы писали, как прошел финал нацотбора на "Евровидение-2024" и рассказывали, до какого времени и как можно проголосовать за фаворитов.

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