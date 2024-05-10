alyona alyona и Jerry Heil установили рекорд Украины на "Евровидении" и разорвали музыкальные тренды мира

Дуэт alyona alyona и Jerry Heil после блестящего выступления на "Евровидении-2024" стремительно набирает обороты и завоевывает еще больший интерес среди иностранцев.

Так, 7 мая в первом полуфинале музыкального конкурса наши исполнительницы довели до слез исполнением песни Teresa & Maria. Их выразительное выступление пришлось по душе огромному количеству еврофанов, поэтому видео и трек разлетелись по Сети с бешеными темпами. Неудивительно, что видео талантливых alyona alyona и Jerry Heil на официальной странице "Евровидения" в YouTube пересекло отметку более 3 млн просмотров. И это один из самых лучших показателей среди всех участников первого полуфинала. К тому же дуэт занял позицию самых популярных украинских певиц в мире на Spotify, достигнув более 1 млн прослушиваний.

Кстати, выступление Украины возглавило первые места не только украинского YouTube, но и оказалось в трендах Франции и Италии. К слову, это единственные исполнительницы из первого полуфинала, кому удалось это сделать.

Кроме того, на "Евровидении-2024" Украина установила уникальный рекорд. Дело в том, что alyona alyona и Jerry Heil получили для Украины 18-ю подряд путевку в грандфинал конкурса. То есть с 2003 года Украина постоянно оказывается в финалах, за исключением нескольких лет, когда мы отказывались от участия или конкурс был отменен из-за пандемии. Это делает Украину единственной страной-рекордсменкой, которая смогла добиться столь потрясающих результатов.

Отметим, уже в эту субботу, 11 мая, состоится финал конкурса "Евровидение-2024". Наши представительницы снова выйдут на сцену и сразятся за музыкальное первенство. Итак, пока мы в ожидании масштабного шоу, предлагаем посмотреть, как прошел второй полуфинал конкурса в фото.

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