alyona alyona и Jerry Heil выступили на пре-пати "Евровидение-2024" в Испании: реакция иностранцев

Украинские певицы alyona alyona и Jerry Heil, которые являются официальными представительницами Украины на международном конкурсе "Евровидение-2024", прилетели в Мадрид, Испанию, на пре-пати.

Традиционную вечеринку перед международным песенным конкурсом устраивают для знакомства конкурсантов из разных стран. Так, наши украинские представительницы также появились на ней и восхитили иностранцев своей харизмой и творчеством. Познакомившись с представителями других стран, артистки получили множество комплиментов, поддержки и обменялись объятиями. Кроме того, встретились с солисткой украинской группы Go_A Екатериной Павленко, которая представляла Украину на "Евровидении-2021".

alyona alyona и Jerry Heil на пре-пати "Евровидение-2024" в Испании / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

alyona alyona и Jerry Heil на пре-пати "Евровидение-2024" в Испании / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona и Jerry Heil на пре-пати "Евровидение-2024" в Испании / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona и Jerry Heil на пре-пати "Евровидение-2024" в Испании / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Так, во время вечеринки состоялись выступления всех стран, участвующих в "Евровидении-2024". alyona alyona и Jerry Heil на сцене в необычных нарядах с традиционными украинскими элементами начали свой мощный перформанс со слов "Слава Украине!". Впоследствии раскачали всех присутствующих гостей и своих конкурентов мощным исполнением хита Teresa & Maria, с которым они уже 7 мая выйдут на главную сцену "Евровидения-2024" в Мальме, Швеция. Интересно, что иностранцы уже хорошо выучили слова песни, поэтому подпевали нашим представительницам почти все выступление.

Также на сцене присутствовал украинский флаг и alyona alyona и Jerry Heil дали множество интервью иностранным медиа.

alyona alyona и Jerry Heil на пре-пати "Евровидение-2024" в Испании / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Несмотря на безумную поддержку иностранными фанатами украинских артисток, в рейтинге букмекеров Украина резко потеряла свои лидирующие позиции. Какое место прогнозируют нашим представительницам на "Евровидении-2024" – читайте здесь.

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