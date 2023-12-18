alyona alyona, KOLA и Jerry Heil растрогали фанов совместным рождественским треком

Украинские певицы alyona alyona, KOLA и Jerry Heil выпустили душевный совместный трек к новогодним праздникам.

Композиция получила название "Щедра ніч". Вместе с песней состоялась и премьера клипа исполнительниц, в котором они воспроизвели одну из семейных традиций – собраться вместе за праздничным столом.

"Второй год подряд Рождество в Украине будет встречаться с болью в сердце и страхом за жизнь родных людей. В такой светлый праздник очень хочется, чтобы украинцы почувствовали тепло воспоминаний именно с улыбкой от того, как хорошо было, и верой, что все еще наладится, что мы вернем себе мирную жизнь", – прокомментировала премьеру KOLA.

В свою очередь, реперша alyona alyona поделилась, что эта песня зародилась во время совместного тура артисток по Америке.

А Jerry Heil рассказала, как проходил процесс создания песни "Щедра ніч" и с трепетом рассказывает, как важно заботиться о нашей родной культуре:

“Мы начали писать эту песню еще перед прошлым Новым годом, когда были в туре по Америке с Настей и Аленой. У меня тогда родился припев – вы его слышите сейчас именно таким, каким он был рожден. Дальше нас закрутили собственные заботы, но мы не забывали о треке – и вот Алена предложила наконец-то завершить начатое! Песня получилась душевной, спокойной, домашней и очень ностальгической", – отметила Jerry Heil.

Поклонникам исполнительниц очень пришлась по вкусу их совместная работа:

Как же тепло стало на душе... Девочки, вы невероятные! Спасибо за эту работу. Горячие слезы катятся рекой...

Спасибо! Лучшие девочки собрались в лучшей песне. Слезы на глазах

Шикарная, красивая, искренняя, такая теплая и действительно рождественская песня

Напомним, что alyona alyona и Jerry Heil в дуэте сразятся за право представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024". Артистки попали в финал нацотбора на музыкальное первенство.

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