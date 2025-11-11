alyona alyona на фоне слухов о ссоре с Jerry Heil объяснила, почему они больше не сотрудничают

alyona alyona и Jerry Heil / © Getty Images

Украинская рэперша alyona alyona на фоне слухов о ссоре с коллегой Jerry Heil объяснила, почему они пока не сотрудничают.

Артистки ради участия в "Евровидении-2024" объединялись в дуэт. Кроме того, в их репертуаре есть 11 совместных композиций. Но после международного песенного конкурса пути alyona alyona и Jerry Heil разошлись. Рэперша на проекте "ЖВЛ представляет" заверила, что никаких недоразумений между ними нет. В частности, для участия в "Евровидении" они ставили на паузу личные проекты, к которым после завершения конкурса вернулись. Споют ли артистки еще в дуэте - alyona alyona говорит, что время покажет.

"На период "Евровидения" каждая из нас отложила свои какие-то личные планы для того, чтобы объединиться и пройти этот путь. Когда этот путь был пройден, конечно, каждая погрузилась в свои амбиции, планы. Яна (настоящее имя Jerry Heil - прим. ред.) сейчас классно покоряет европейскую сцену. Что будет в будущем - жизнь покажет. Я думаю, что людям надо соскучиться, потому что сейчас все 11 наших работ еще очень регулярно играют", - объяснила артистка.

alyona alyona и Jerry Heil / © instagram.com/alyona.alyona.official

Также рэперша высказалась и о своем возможном возвращении на "Евровидение". Артистка призналась, что ей было бы интересно попробовать свои силы в амплуа продюсера. Исполнительница пока не планирует возвращаться на конкурс как сольная певица. Однако она не исключает, что и это может произойти в далеком будущем. alyona alyona призналась, что ей близок опыт шведской певицы Лорин, которая в 2012 году победила на "Евровидении", в 2023-м вернулась на конкурс и снова завоевала первое место.

"Мне интереснее продюсировать песни. Я себя попробовала как сонграйтер на "Детском Евровидении", для меня это был очень классный опыт. Возможно, я что-то спродюсировала бы во взрослом "Евровидении". А самой... Мне близок опыт Лорин, чтобы прошло 12 лет и ты как возвращаешься, а так каждый год ходить мне не интересно", - призналась артистка.

Напомним, недавно alyona alyona попала в ДТП. Именно артистка была виновницей аварии, поэтому впереди ее ждет суд.