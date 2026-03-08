alyona alyona наделала пикантных фото в нижнем белье и в 8 Марта высказалась о суперсиле женщин

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская рэперша alyona alyona, настоящее имя которой Алена Савраненко, показалась в нижнем белье и высказалась о празднике 8 Марта.

Знаменитость опубликовала довольно пикантные фото в своем Instagram. На снимках исполнительница предстает в синем нижнем белье, демонстрируя пышные формы. Образ певица дополнила розовыми сапожками и шубкой. Между тем черные волосы alyona alyona распустила, а также нанесла легкий макияж.

Однако такие пикантные фотографии рэперша, очевидно, опубликовала для привлечения внимания. Дело в том, что по случаю 8 Марта исполнительница произнесла важные слова. Артистка отметила, что украинские женщины ежедневно демонстрируют свою невероятную силу.

"Украинские женщины ежедневно доказывают, насколько они сильные. Они воюют на фронте, спасают жизни как медики, волонтеры, работают в самых разных сферах, поддерживают экономику, воспитывают детей, заботятся о близких. Это настоящая суперсила", - подчеркнула исполнительница.

Также артистка призвала сделать особенный подарок. Певица опубликовала сбор на дроны для бригады, где служит посестры движения VETERANKA. Исполнительница призвала сделать донат и выразить слова поддержки и восхищения смелостью.

"Если хотите поздравить женщин, пожалуйста, сделайте донат на сбор. Поддержите и скажите, как цените. Не только за красоту и нежность, а за силу, единство и смелость", - призвала alyona alyona.

