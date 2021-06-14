alyona alyona насмешила реакцией на поздравления с 30-летием: "Я с голой задницей лежу"

Подружки артистки устроили ей утром сюрприз.

Сегодня, 14 июня, день рождения празднует украинская рэп-исполнительница alyona alyona.

Сейчас знаменитость находится в Турции, куда поехала на днях вместе с близкими подружками. Утром девушки пришли поздравить Алену, однако реакция звезды несколько удивила.

Подруги alyona alyona ворвались в номер исполнительницы с шариками, криками и лентами. Однако Алена лежала на кровати и смотрела в телефон и никак не отреагировала. Разве что сказала: "Я с голой задницей лежу, девочки". Этим забавным фрагментом реперша поделилась в сторис своей страницы в Instagram.

Также Алена рассказала, что в свой юбилей вместе с подругами отправилась в город Фетхие, а там наслаждалась панорамным видом.

instagram.com/alyona.alyona.official

instagram.com/alyona.alyona.official

instagram.com/alyona.alyona.official

Кроме того певица рассказала о том, чего достигла и к чему еще стремится в свой возраст:

"30 — это некий срез. Вроде пол жизни за плечами. Много где жила, у меня много друзей, есть разнообразный опыт работы, могу говорить о важных вещах на всю Украину и за ее пределами, любимая и люблю, имею крутезную команду и целый вагон планов на следующие 30 лет. Счастливая. Это главное. Что-то не успела. Что-то вообще не удалось (похудеть, например на 29 кг). Но кто стучит — тому откроют. А я стучу регулярно ", — отметила Алена.

instagram.com/alyona.alyona.official

Напомним, недавно alyona alyona топлес засветила грудь в ванной среди обнаженных кукол Барби. Реперша поразмыслила о стандартах красоты.

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