alyona alyona о скандальной съемке на Софийской площади: "Меня заверили, что разрешения есть"

alyona alyona о скандальной съемке на Софийской площади: "Меня заверили, что разрешения есть"

Артистка прокомментировала свое участие в дрифте в центре Киева.

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona прокомментировала свое участие в скандальных съемках дрифта на Софийской площади в центре Киева.

По словам артистки, ее заверили, что эти съемки законны. Кроме того ей сказали, что это видео приурочено ко Дню Независимости, а ее пригласили сняться в дрифте в качестве лидера мнений. Также Алена отметила, что это не были съемки рекламы, тем более — ее клипа.

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"В Украину прилетел гонщик Конор Шанаган, который входит в топ-10 дрифтеров мира и Red Bull вместе с ним хотел снять видео, как нам сказали, ко Дню Независимости и решили подключить несколько лидеров мнений, одним из этих лидеров мнений была я. Моя роль заключалась в том, чтобы просто покататься на дрифт-машине, как мне сказали. Также меня заверили в том, что все разрешения у них есть, администрация предоставила и по окончании всего этого приедут клининговые машины, это все отчистят", — прокомментировала ситуацию реперша.

Она добавила, что, поскольку ни она, ни ее команда не являются организаторами этих съемок, поэтому она не может ответить на все вопросы поклонников.

"Все ваши вопросы, пожалуйста, задавайте организаторам этого действа — Red Bull. Спасибо", — отметила звезда.

Напомним, что сегодня, 10 августа, в историческом центре Киева — на Софийской площади неизвестные провели съемки ролика с привлечением двух автомобилей. На площади дрифтили без специальных ограждений, что могло принести рвред людям, проходящим мимо. Как выяснилось, в одной из машин проехалась и украинская реперша alyona alyona.

Сейчас полиция Киева начала уголовное производство из-за дрифта на Софийской площади.

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