alyona alyona обеспокоила возвращением серьезного диагноза и как от этого изменилась ее внешность

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская рэперша alyona alyona откровенно призналась в проблемах со здоровьем и назвала свой диагноз.

Артистка в Instagram сообщила, что спустя около полутора лет лечения депрессии этот диагноз вернулся к ней снова. Рэперша призналась, что уже начала повторный курс антидепрессантов. В то же время исполнительница не скрывает, что терапия имеет и неприятные побочные эффекты. По словам alyona alyona, вместе с набором веса вернулись и другие изменения во внешности — отеки и потеря выразительности черт лица.

«Я начала принимать второй курс антидепрессантов, потому что через полтора года ко мне вернулась моя „любимая“ депрессия. Почему-то от антидепрессантов кто-то худеет, но я так вкусно набираю этот вес. Я так его сбрасывала. Вижу, что у меня уже нет скул, появились отеки, килограммы… Я как гармошка — то растягиваюсь, то сжимаюсь. Такая жизнь. Я не жалуюсь, просто делюсь. Хочется уже как-то взять себя в руки и не растягиваться», — поделилась звезда.

Несмотря на трудности, артистка отмечает: она не планирует останавливать лечение, ведь психическое здоровье для нее сейчас в приоритете.

