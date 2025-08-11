alyona alyona объявила о легендарном возвращении на "Евровидение" в новом амплуа

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Популярная украинская рэп-исполнительница alyona alyona снова причастна к международному песенному конкурсу "Евровидение-2025", но на этот раз — в новой роли.

Так, в прошлом году исполнительница вместе с Jerry Heil завоевала сердца тысячи фанов со всего мира выступлением с хитом "Teresa & Maria". А на этот раз alyona alyona будет делиться опытом с юными талантами Нацотбора на "Детское Евровидение-2025". В частности, создавать для них конкурсные песни. В фотоблоге артистка показала первые кадры из-за кулис.

"Опять на "Евровидении"? Да! Но на этот раз — на детском. Имею большую честь быть сонграйтеркой Нацотбора на "Детское Евровидение-2025"! Это невероятный опыт и что самое крутое — знакомство с талантливыми детьми, которые уже сейчас поражают своим талантом, голосом и профессионализмом", — поделилась рэперша.

Отметим, в этом году в лонглист "Детского Евровидения" попало 15 детей в возрасте от 9 до 15 лет. Финал международного конкурса состоится 13 декабря в столице Грузии — Тбилиси.