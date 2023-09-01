alyona alyona объявила о паузе в музыкальной карьере: "Пережитые стрессы начали вылезать боком"

Рэп-исполнительница alyona alyona объявила о временном прекращении своей музыкальной карьеры.

Неожиданной новостью артистка озадачила своих поклонников в Instagram. alyona alyona сообщила, что хочет взять паузу в своем творчестве. По словам исполнительницы, причиной такого решения стали проблемы со здоровьем, которые ухудшились в результате активных гастролей и постоянных переездов.

Пока alyona alyona решила приостановить карьеру всего на три месяца, а уже дали будет следить за своим состоянием. При этом рэперша пообещала фанам не исчезать из соцсетей и медиапространства.

"Не буду раскрывать все подробности, лишь скажу, что постоянное пересечение границы вытянул из меня все силы - как моральные, так и физические, а еще сильно ударил по здоровью. Планирую в ноябре потратить месяц на восстановление сил организма. В декабре хочу посвятить месяц творчеству. Что будет в январе - еще не решила, но знаю точно, что на эти три месяца я не исчезну из публичного поля. Я буду выходить в сторис, рассказывать, как я, что со мной происходит и вообще, что говорят мои анализы и т.д. Но я не буду давать концерты (возможно, только какие-то исключения)", — сказала alyona alyona.

alyona.alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Исполнительница добавила, что в последнее время много внимания уделяла работе, поэтому сейчас должно выделить больше времени для себя и своих потребностей.

"За последние полтора года я очень мало уделяла времени тому, что беспокоит лично меня. Особенно здоровью. И пережитые стрессы начали вылезать боком – это я могу констатировать точно. Хочу себя подламчить", — написала alyona alyona.

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