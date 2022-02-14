alyona alyona ошеломила заявлением, что разошлось с бойфрендом

Пара начала встречаться год назад.

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona в День влюбленных шокировала своих поклонников.

Артистка ошеломила заявлением, что разошлась с бойфрендом, тик-токером Денисом, более известным под псевдонимом YOXDEN. Об этом звезда написала в Facebook.

"Сегодня валентинка выглядит так. P.S. Мы с Денисом остались друзьями, которые любят друг друга", – поделилась Алена.

alyona alyona разошлась с YOXDEN

Что же произошло между экс-влюбленными, неизвестно. Впрочем, в начале января Алена рассказала, что съезжает от Дениса. Тогда исполнительница говорила, что в их отношениях все хорошо, а ей просто нужно было поехать как можно подальше от Киева, чтобы перезагрузиться.

alyona alyona и YOXDEN / instagram.com/alyona.alyona.official

Отметим, что впервые о своем любимом alyona alyona заговорила в феврале прошлого года. Рэперка призналась, что в 29 лет по-настоящему влюбилась. Артистка рассказала, что счастлива, чувствует себя нужной и может отдавать накопленную любовь просто так. В сентябре этого года артистка переехала к бойфренду.

Также известно, что парень предложил артистке встречаться в День всех влюбленных – 14 февраля.

YOXDEN и alyona alyona / instagram.com/alyona.alyona.official

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