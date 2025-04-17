alyona alyona отказалась выступать с известным украинским певцом: "Никогда не терпела насилие"

Илья Парфенюк и alyona alyona

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Украинская реперша alyona alyona, которая недавно рассекретила свои расходы на жизнь в селе, отказалась выступать с певцом Parfeniuk на одной сцене.

Исполнительница 9 апреля отыграла концерт в Киеве. Во время выступления артистка радовала фанатов дуэтами с разными звездными коллегами. alyona alyona также должна была спеть и с Ильей Парфенюком, он же Parfeniuk. Впрочем, артистка отказалась от этого дуэта. А все из-за скандальных заявлений бывшей невесты певца, которая его в насилии и унижении во время беременности. alyona alyona на проекте "Ранок у великому місті" объяснила, что никогда не терпела подобное поведение, поэтому просто не могла согласиться на выступление с Parfeniuk, по крайней мере, пока бывшие партнеры не расставят всех точек над "i".

"Пока они не поставят все точки над "і"… Я никогда в жизни не терпела насилие в любом виде. Сейчас тем более не буду", - говорит артистка.

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Илья Парфенюк и Симбочка

Исполнительница также отметила, что не обсуждала это решение с Parfeniuk. Впрочем, alyona alyona убеждена, что певец понял, в чем дело. Также реперша добавила, что убеждена, что в будущем Илья Парфенюк и его бывшая невеста разрешат эту ситуацию.

"Очевидно, есть какая-то тайная информация, которая стала явной. Он же адекватный и умный, и талантливый. Я уверена, что они еще решат эту ситуацию, как блогеры выкрутят ее", - убеждена певица.

Что известно о скандальных отношениях Parfeniuk и его бывшей невесты Симбочки

Парочка встречалась в течение двух лет. За это время у них родилась дочь София, которой недавно исполнился годик. Parfeniuk и Симбочка разорвали отношения, когда ребенку было семь месяцев. После разрыва пары начали всплывать скандальные подробности их романа. В частности, Симбочка заявила, что певец не уделял ей достаточно внимания, а когда они разошлись, почти перестал видеться с ребенком и не принимал финансового участия в его воспитании.

Илья Парфенюк, Симбочка и их дочь / © instagram.com/simbochkka

Parfeniuk тоже не стал молчать. Он заявил, что Симбочка во время отношений собирала на него компромат, специально провоцируя на ссоры и угрожала обнародовать его. Сама же блогерша обвинила бывшего в насилии и рассказала, что он унижал ее во время беременности, таскал за волосы, но не избивал. Симбочка также обнародовала ролики, как Илья Парфенюк агрессивно вел себя и жестко поливал ее грязью.

Правда, даже после всех этих скандальных обвинений, бывшие влюбленные наконец-то нашли общий язык. Симбочка говорит, что они должны поддерживать связь для общей дочери. Кстати, годик Софийки бывшие влюбленные праздновали вместе .