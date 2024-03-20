alyona alyona откровенно рассказала о проблемах со здоровьем и показала, как делает процедуры красоты

Украинская рэп-исполнительница и одна из представительниц Украины на "Евровидение-2024" alyona alyona пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Знаменитость в своем Instagram рассказала, что в последнее время часто болеет, только за март ее во второй раз мучают проблемы со здоровьем. На этот раз исполнительница ощущает боль в области носа.

"За месяц второй раз болею. Я просто не знаю уже, что с этим иммунитетом. Это просто какая-то напасть. У меня просто болит снова нос. Я вела себя хорошо, ничего плохого не делала, не перемерзала. Я просто не знаю. Просто ходила вчера (19 марта — прим. ред.) в больницу, возможно, там кто-то на меня чихнул", — пожаловалась артистка.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona также рассказала, что должна была делать процедуру красоты. У певицы возникли проблемы с капиллярами. По словам артистки, ее мучает сосудистая сеточка и купероз, от которого она хочет избавиться.

"Буду делать очень интересную процедуру, потому что у меня из-за того, что я пила длительное время женские гормоны, загустела кровь и начали лопаться капилляры много где, особенно на лице. Моя проблема – купероз и сосудистая сеточка, от которой я хочу избавиться", — поделилась певица.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Косметолог с помощью лазера сделала специальную процедуру, которая поможет ей решить проблемы с кожей. Исполнительница показала, как после этого выглядела.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Напомним, недавно солист группы "ТНМК" Фагот жаловался на проблемы со здоровьем. Артист назвал свой диагноз и поделился, как проходит его лечение в военном госпитале.

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