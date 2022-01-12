alyona alyona ответила, почему съезжает от бойфренда: "Хочу исчезнуть"

Звезда хочет уехать подальше от Киева.

Украинская рэп-звезда alyona alyona, вчера, 11 января, напугала фанатов тем, что съезжает от своего бойфренда, тиктокера YOXDEN.

Поклонники сразу начали волноваться, что между влюбленными пробежала черная кошка. Впрочем, артистка не стала долго терзать поклонников и рассказала, почему же решила уехать от YOXDEN.

alyona alyona и YOXDEN / instagram.com/alyona.alyona.official

Исполнительница поделилась, что хочет какое-то время отдохнуть от обыденной жизни. К слову, знаменитость планирует уехать подальше от Киева и перезагрузиться.

"Хочу исчезнуть на время… Ну как исчезнуть, я хочу уехать далеко и немного отдохнуть от работы артиста и попробовать себя еще в каких-то ремеслах. Хочу, чтобы рядом со мной исчезли: нездоровая еда, недосыпание и перегрузка на работе. А за 2021 год этого было достаточно. Хочу перезагрузку, для меня это очень важно!" – поделилась рэперша.

Алена заверила, что у нее из YOXDEN все хорошо. Хотя исполнительница и уезжает без него, впрочем, она будет скучать по своему любимому.

alyona alyona с бойфрендом / instagram.com/alyona.alyona.official

"Верю, что я смогу стать другой и освободиться от негативных переживаний", — добавила звезда.

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