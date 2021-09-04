alyona alyona переехала к бойфренду и показала фото с любимым

Реперша рассказала о первом утре в статусе человека, который живет со своим парнем.

Украинская реперша alyona alyona, которая призналась, сколько тратит в месяц, переехала к своему бойфренду Денису.

Исполнительница поделилась в своем Instagram, что несмотря на то, что уже живет с любимым, вопрос с вещами пока не решила.

"И хотя я уже живу в Дениса, часть моих вещей остается на старой квартире. Впервые в жизни мой переезд состоял из трех этапов: основную часть вещей я перевезла к Денису, остальную часть я повезла в Барышевку. Еще часть вещей это мои съемочные луки, которые я отвезу на склад в мой офис. Остался последний этап, приехать в старую комнату, вымыть ее и поблагодарить за все, что в ней происходило", — поделилась звезда.

instagram.com/alyona.alyona.official

Знаменитость также показала фото с любимым. На нем Алена Савраненко появилась в спортивном костюме с вазоном в руках. Со своей стороны, Денис закрыл лицо пакетами с вещами избранницы.

alyona alyona с парнем / instagram.com/alyona.alyona.official

Кроме того, исполнительница рассказала о первом утре в статусе человека, который живет со своим парнем.

"Первое утро был очень приятным и замечательным. Теперь я понимаю, почему Денис — это тот человек, с которым мне действительно хочется жить долго и счастливо. Теперь каждую ночь перед сном я провожу время со своим человеком", — призналась она.

Напомним, ранее СМИ рассекретили загадочного бойфренда alyona alyona. Им оказался начинающий рэпер YOXDEN.

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